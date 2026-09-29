Malatya Yeşilyurt'ta hemzemin geçitte yük treni traktöre çarptı, sürücü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Sivas'tan Malatya istikametine seyir halindeki yük treni, Dilek Mahallesi Küllü Mağara mevkisindeki hemzemin geçitte traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.
Sivas'tan Malatya istikametine seyir halindeki yük treni, Dilek Mahallesi Küllü Mağara mevkisindeki hemzemin geçitte, H.Y. idaresindeki 71 KA 692 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA