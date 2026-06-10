Malatya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Malatya çevrelerinde görülecek yağışın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu