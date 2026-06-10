Malatya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Malatya çevrelerinde görülecek yağışın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.