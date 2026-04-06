Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AJ'nın güvenilir bilgi sağlamadaki önemi ve basın tarihindeki rolünü vurguladı. Yavuz, Anadolu Ajansı'nın milli değerlere sahip çıktığını ve hem yurt içinde hem yurt dışında güvenilir haberciliğiyle öncü bir rol oynadığını belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan AA'nın 106 yıldır basın tarihinde bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında bir haber ajansı olma özelliğini koruduğunu anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir titizlikle sürdüren Anadolu Ajansı, Milli Mücadele ruhunu taşıyan, halkın sesi ve hakikatin kaynağı olan bir kurum olma özelliğini bugün de korumaktadır. Hem yurt içinde hem yurt dışında güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle öncü rolünü sürdüren ajansımız, basın camiamız için her zaman örnek teşkil etmiştir. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak dijital çağın gereklerine uygun yayıncılık anlayışını benimseyen Anadolu Ajansı, insan odaklı yaklaşımıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da önemli çalışmalara imza atmaktadır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle andıklarını bildiren Yavuz, AA'ya nice başarılı yıllar diledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi