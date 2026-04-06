Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan AA'nın 106 yıldır basın tarihinde bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında bir haber ajansı olma özelliğini koruduğunu anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir titizlikle sürdüren Anadolu Ajansı, Milli Mücadele ruhunu taşıyan, halkın sesi ve hakikatin kaynağı olan bir kurum olma özelliğini bugün de korumaktadır. Hem yurt içinde hem yurt dışında güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle öncü rolünü sürdüren ajansımız, basın camiamız için her zaman örnek teşkil etmiştir. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak dijital çağın gereklerine uygun yayıncılık anlayışını benimseyen Anadolu Ajansı, insan odaklı yaklaşımıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da önemli çalışmalara imza atmaktadır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle andıklarını bildiren Yavuz, AA'ya nice başarılı yıllar diledi.