Haberler

Malatya Valisi Seddar Yavuz: Yeşilyurt ilçemizde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Valisi Seddar Yavuz: Yeşilyurt ilçemizde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi AFAD Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında çift taraflı trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yavuz, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydeden Yavuz, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

"Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş

Markalar tek tek ifşa oldu! Vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde bulundu! İçindeki madde korkunç
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını Haberler.com'a anlattı

"İstemeyerek gidiyorum" demişti! İstifasının perde arkasını anlattı
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler

Koca camiayı sarsan haberi bakan duyurdu: İhraç edilebilirler
Helikopter faciasında ünlü işadamı ve eşi hayatını kaybetti

Helikopter faciasında ünlü işadamı ve eşi hayatını kaybetti

TCMB, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı

Kredilerde yeni dönem! Sınır artırıldı