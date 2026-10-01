Malatya Valisi Seddar Yavuz: Yeşilyurt ilçemizde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz: Yeşilyurt ilçemizde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi AFAD Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında çift taraflı trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Yavuz, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydeden Yavuz, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Yavuz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.