Malatya Valisi Şahin, Arguvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Arguvan ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Arguvan Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Kemal Ülkü'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçenin en önemli yatırımı olan Yoncalı Barajı şantiye alanına geçen Vali Şahin, yüklenici firma yetkilileri tarafından barajla ilgili brifing aldı. Firma yetkilileri ile Yoncalı Barajı'na geçen Vali Şahin, çalışmaları yerinde inceledi.

Sulama Projesi kapsamında yaklaşık 17 bin 407 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla ilçe ve çevre köylerin kalkınacağını belirten Vali Şahin, "Tarımın ilimiz ve ülkemiz açısından önemini düşündüğümüzde baraj ve sulama projesi ile çok önemli kazanımlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.