Haberler

Malatya Valisi Yavuz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki hayati rolünü belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının toplumun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde hayati bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kamuoyunun sesi olan basın mensuplarının büyük bir sorumluluk bilinciyle, kimi zaman zor şartlarda fedakarca görev yaptığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, halkın haber alma hakkını koruyan, toplumsal sorunların gündeme taşınmasına katkı sunan ve demokratik kültürün gelişmesinde önemli rol oynayan meslek mensuplarıdır. İlkeli, objektif ve etik değerlere bağlı gazetecilik anlayışı, toplumsal barışın, şeffaflığın ve güven ortamının güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. İlimizde ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan ve mesleğini özveriyle icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti