Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Olumsuz hava koşulları ulaşıma aksamalara yol açtı.
Malatya- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçe merkezi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki 1750 rakımlı Aptalboğan geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ile Kangal arası araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel