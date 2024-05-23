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Malatya'nın Kale ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi

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İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayraktepe bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Doğada yürüyen katılımcılar daha sonra uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi. Programa, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da katıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayraktepe bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

Doğada yürüyen katılımcılar daha sonra uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

Programa, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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