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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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