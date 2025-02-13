Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Karla Kaplandı
Doğanşehir ilçesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak güzel manzaralar sundu. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, kırsal mahallelerde de etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
İlçe merkezinde 25 santimetreye ulaşan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel