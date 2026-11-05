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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 bin 50 sentetik ecza hap ve 12 gram esrar ele geçirildi; emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 bin 50 sentetik ecza hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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