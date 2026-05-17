Haberler

Malatya'da jandarmadan dolandırıcılık ve trafik uyarısı

Malatya'da jandarmadan dolandırıcılık ve trafik uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen Kariyer Fuarı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık, adli olayların aydınlatılması, trafik güvenliği ve KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Malatya'da düzenlenen Kariyer Fuarı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları siber dolandırıcılık, adli olayların aydınlatılması ve trafik güvenliği konularında bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Üsteğmen Yakup Gülnar, dolandırıcılığa karşı şüpheli mesaj ve bağlantılara tıklanmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Kriminal Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Bali, olay yeri incelemesinin suçun aydınlatılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Jandarma Üstçavuş Şeyda Erdoğan ise kadınlara yönelik KADES uygulamasının önemine dikkat çekti.

Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Engin Ünal da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Jandarma ekipleri fuarda açtıkları stantta ziyaretçilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı

Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı