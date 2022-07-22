Malatya haberleri: Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı Gelen Malatya haberlerine göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde, kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Malatya'nın Arguvan ilçesinde, kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Çevreli Mahallesi'nde, B.K. isimli genç kızı kaçırmak için bir eve giden E.E. (23), burada baba Ziya K. ile karşılaştı. Ziya K'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışan genç kız ile annesi S.K'nın bulunduğu araca da ateş açtı. İsabet alan araçta yaralanan olmazken, E.E. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, zanlıyı Güveçli Mahallesi'nde bir konteynerin içerisinde yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.E, adliyeye sevk edildi. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Arguvan Malatya Güncel Haberler

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