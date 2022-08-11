Malatya haberi: Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Yıldırım (41) yönetimindeki 35 AK 8861 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak elma bahçesine girdi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Aydın - Güncel