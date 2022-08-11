Haber : Malatya haberi: Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi: Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

 - Güncelleme:
Malatya haberi: Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Yıldırım (41) yönetimindeki 35 AK 8861 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak elma bahçesine girdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Adıyaman Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title