Malatya haberi: Malatya'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama Güncel Haberler Malatya haber... Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başharık Mahallesi'ndeki bir adresten 60 bin lira değerinde kontrplak çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyonla A.K, F.A, A.H. ve A.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

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