Malatya haberi: Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı Malatya gündem haberi | Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı. Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 3 motosiklet ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Orhan Yoldaş Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

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