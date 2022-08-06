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Malatya haberi: Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

Malatya haberi: Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

Malatya gündem haberi | Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

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Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 3 motosiklet ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

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