Malatya haberi: Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı
Malatya gündem haberi | Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
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Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 3 motosiklet ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel