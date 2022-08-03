Malatya haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Malatya haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü

Malatya haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü

Gelen Malatya haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Ays Taha Duman (13) elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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