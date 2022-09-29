Malatya haberi | Darende'de öğrenci yurtlarına 2 ton elma bağışlandı

Malatya haberleri: Malatya'nın Darende ilçesinde bir hayırsever, lise öğrencilerine ikram edilmesi için yurtlara 2 ton elma bağışladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir hayırsever, lise öğrencilerine ikram edilmesi için yurtlara 2 ton elma bağışladı.

Hayırsever iş insanı Ali Tepe, lise öğrencilerine ikram edilmek üzere kırsal mahallelerdeki üreticilerden elma satın aldı.

Tepe, paylaşmanın sevgi, muhabbet ve dayanışmayı arttırdığını söyledi.

Her yıl satın aldığı elmaları yurtlarda kalan lise öğrencilerine verilmek üzere bağışladığını hatırlatan Tepe, "Paylaştıkça sevgimizin ve muhabbetimizin çoğalacağına inanıyorum. Birbirimize olan güven ve inancımız da bu sayede artar. Kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin bahçelerinde yetişen az çok fark etmez herkesin elmalarını satın alıyorum. Daha sonra seçerek ikramlık hale getiriyorum." diye konuştu.

Tepe, satın aldığı elmaları aracının arkasına yaptırdığı römorkla ilçeye getirdiğini bildirdi.

Paylaşmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Tepe, şöyle devam etti:

"Yurtlarda genç yavrularımız yokken yetkililere teslim ediyorum. Bunu her yıl düzenli olarak yapıyorum. Geçen yıl Sivas'ın yüksek rakımındaki meyve ağacı olmayan köylerine götürüp dağıttım. Amacım hem kırsaldaki ailelere destek olmak hem de ilim tahsil eden genç kardeşlerimize ikramda bulunabilmek. Ömrüm yettiğince bu şekilde paylaşmayı çoğaltmaya devam edeceğim. Geri dönüşler çok güzel. Paylaşmanın tadını bilenler beni çok iyi anlar. Genç kardeşlerime afiyet şifalar ve derslerinde de başarılar diliyorum."

Yurt yetkilileri de kasa ve poşetlenen elmaları teslim alarak iş insanı Tepe'ye teşekkür etti.

İlçe sakinlerinden iş insanı Ali Güneş de gençlere yapılan ikramın örnek bir davranış olduğunu belirterek, "Hayırsever abimizin hayrının kabul olmasını diliyor, öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu davranışın, başka hayırseverlere de örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.