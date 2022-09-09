Malatya gündem: Malatya'da usulsüz balık avlayan 7 kişiye ceza kesildi Güncel Haberler Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'nın Kale ilçesinde, usulsüz balık avlayan 7 kişiye 22 bin 579 lira ceza kesildi. Malatya'nın Kale ilçesinde, usulsüz balık avlayan 7 kişiye 22 bin 579 lira ceza kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, usulsüz balık avlayan 7 kişiye toplam 22 bin 579 lira para cezası kesti. Usulsüz avlanan kişilerde 25 dip oltası, 100 metre uzatma ağ, 25 parça yardımcı ekipman malzeme ele geçirildi. Yakalanan limit altı balıkları ise suya bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Timur Hisarcık Malatya su Güncel Haberler

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