Malatya haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Malatya haberine göre Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 388 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 388 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler 388 bin bandrolsüz makaron, 310 kilogram kıyılmış doluma hazır bandrolsüz tütün, 18 kilogram nargile tütünü ile 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.