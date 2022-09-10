Malatya haber | Kale ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, mahalle muhtarlarına yönelik çalıştay ve istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kale Kaymakamlığında yapılan toplantıya Kaymakam Vekili Mustafa Aksoy da katıldı.

Göç Uzmanı Yasin Mert, sınır bölgesinde alınan güvenlik önlemleri ile sosyal uyuma yönelik yerel düzeydeki yaklaşım ve politikaların teşvik edilmesi, 6458 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan iş ve işlemler ile mahalle düzeyinde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri ile geçici koruma kapsamındaki yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sunumların ve konuşmaların ardından muhtarların soruları cevaplandı.