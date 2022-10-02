Malatya haber: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Şehidin ailesinin yaşadığı ev Güncel Haberler Malatya gündem haberine göre Şehidin annesinin yaşadığı evin önü Mahalleye asılan Türk bayrakları TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesinin bulunduğu mahalleye Türk Bayrağı asıldı. Şehidin annesinin yaşadığı evin önü Mahalleye asılan Türk bayrakları TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesinin bulunduğu mahalleye Türk Bayrağı asıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Tokat Fırat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haber: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Şehidin ailesinin yaşadığı ev - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.