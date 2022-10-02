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Malatya haber: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Şehidin ailesinin yaşadığı ev

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Malatya gündem haberine göre Şehidin annesinin yaşadığı evin önü Mahalleye asılan Türk bayrakları TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesinin bulunduğu mahalleye Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin annesinin yaşadığı evin önü

Mahalleye asılan Türk bayrakları TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesinin bulunduğu mahalleye Türk Bayrağı asıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Fırat Güncel Haberler

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