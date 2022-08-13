Malatya gündem: Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya haberleri... Malatya'dan yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı. Malatya'dan yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma neticesinde İ.A'nın yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu madde taşıyacağı belirlendi. Mersin polisiyle yapılan koordineli çalışma neticesinde Mersin'de durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan İ.A'nın çantasında 12 paket halinde toplam 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan İ.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Orhan Yoldaş Narkotik Malatya Mersin Güncel Haberler

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