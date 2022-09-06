Malatya gündem haberleri | Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel Haberler Malatya haberler: Malatya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi. Malatya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi. M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Tokay'a (53) çarptı. Yaralanan Tokay, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokay, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler

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