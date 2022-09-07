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Malatya gündem haberi | Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Malatya gündem haberi | Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aksütlü Mahallesi mevkisinde, S.E. idaresindeki 60 TC 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan S.E. ile G.E, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

Hekimhan İtfaiye Malatya Güncel Haberler

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