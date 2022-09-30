Malatya gündem haberi... Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Güncel Haberler Malatya haberler: Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, 879 bin bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 gümrük kaçağı sigara, 147 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 gümrük kaçağı puro ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler

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