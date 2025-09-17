Malatya Emniyet Müdürü Kayhan Ay Görevine Başladı
Kayhan Ay, Malatya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Devir teslim töreninde, önceki müdür Arif Çankal'dan görevi devraldı ve personel ile tanıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki düzenlenen devir teslim töreninde, Ay, görevi Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alınan Arif Çankal'dan devraldı.
Arif Çankal tarafından karşılanan Ay, görevli emniyet müdürleri ve personellerle tanıştı.
Ay'a çiçek takdim eden Çankal, yaptığı açıklamada, Malatya'da görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.
Görevi devralan Ay da Malatya'da olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel