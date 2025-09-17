Haberler

Malatya Emniyet Müdürü Kayhan Ay Görevine Başladı

Kayhan Ay, Malatya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Devir teslim töreninde, önceki müdür Arif Çankal'dan görevi devraldı ve personel ile tanıştı.

Malatya Emniyet Müdürü olarak atanan Kayhan Ay, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki düzenlenen devir teslim töreninde, Ay, görevi Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alınan Arif Çankal'dan devraldı.

Arif Çankal tarafından karşılanan Ay, görevli emniyet müdürleri ve personellerle tanıştı.

Ay'a çiçek takdim eden Çankal, yaptığı açıklamada, Malatya'da görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Görevi devralan Ay da Malatya'da olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
