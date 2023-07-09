Malatya- Elazığ Karayolu'nda yakıt dolu tanker devrildi

Yol uzun süre trafiğe kapandı

MALATYA - Malatya- Elazığ karayolunda yakıt dolu bir tankerin devrilmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Tanker sürücüsünün yaralandığı kazada yakıtın yola akması nedeniyle trafik akışına uzun süre izin verilmedi.

Kaza öğlen sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Hacihaliloglu Çiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Ö. yönetimindeki 23 ACF 487 plakalı tır, Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynırına çarparak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan tanker sürücüsü 112 ambulansı ile Turgut Özal tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası tankerden yakıt akması nedeniyle yol çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve jandarma çevre güvenliği alırken, yakıtın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ile yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.