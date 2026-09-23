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Malatya Darende'de otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

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Malatya Darende'de otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fadime Durmuş (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. M.C.K. idaresindeki 38 AFH 932 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Durmuş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Fadime Durmuş'un cenazesi kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otomobil sürücüsü M.C.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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