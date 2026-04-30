Malatya'dan 3 proje TÜBİTAK 2204-B Yarışması'nda birincilik elde etti

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 3 proje birincilik aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 27-30 Nisan'da gerçekleştirilen yarışmada, Malatya Cahide Nebioğlu Ortaokulu öğrencileri Fırat Ergör, Eymen Fatih Emre ve Muhammed Yusuf Kutlu ve danışman öğretmenleri Taner Gök rehberliğinde hazırlanan 3 proje birincilik elde etti.

Yarışmada, Battalgazi BİLSEM öğrencileri Kerem Hamza Koyunoğlu, Yiğit Alp Arslan ve Emir Taha Kayan, Akif Çelen rehberliğinde coğrafya alanında, Malatya BİLSEM öğrencisi Ecrin Zeynep Evgiloğlu, Lise Biyoloji alanındaki çalışmasıyla üçüncülük aldı.

Öğrencilerden Nisa Ormancı ve Mehmet Kale ise yarışmada teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Araştıran ve üreten bir neslin yetiştiğini görmenin kendilerine mutluluk verdiğini aktaran Bakır, "Öğrencilerimizin ulusal düzeyde elde ettiği bu kıymetli başarılar, geleceğe olan inancımızı daha da pekiştirmektedir. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.