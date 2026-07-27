Haberler

Malatya'da kavşak kazası: 1 ölü

Malatya'da kavşak kazası: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

L.P. yönetimindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs, Kuluncak Kavşağı'nda Adem Nacar'ın kullandığı 44 ADR 579 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Nacar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan minibüs sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri

Putin'den dünyayı alarma geçiren karar! Rus ordusuna emri verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor

Ümmü nine yıllardır iki şeye hasret! Utancından misafir kabul etmiyor
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor