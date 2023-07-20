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Malatya'daki kepçe ile konteyner arasına sıkışan kişi yaralandı

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Malatya'da konteyner yerleştirirken, kepçe ile konteyner arasına sıkışan kişi yaralandı.

Malatya'da konteyner yerleştirirken, kepçe ile konteyner arasına sıkışan kişi yaralandı.

Özalper Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda kaldırım üzerine konteyner yerleştirildiği sırada A.Y. (33), kepçenin başlığı ile konteyner arasına sıkıştı.

Yaralanan A.Y, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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