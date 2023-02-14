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Malatya'daki güvenlik kamera görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

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Malatya'daki güvenlik kamera görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kameralarına yansıdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesindeki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı anları kaydetti.

Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde Büyük Otel ve halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi'nin depremin etkisiyle yıkılmasının görüldüğü görüntülerde, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir binanın yıkılması da yer alıyor.

Depremin şiddetini yansıtan görüntülerde, vatandaşların kaçışması ve arabaların depremin şiddetiyle sarsılması görülüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Doğanşehir Elbistan Malatya Güncel Haberler

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