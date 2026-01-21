Haberler

Malatya'da depremde yıkılan Şahika Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Şahika Sitesi B Blok Apartmanı davasında, müteahhitlere 6 yıl 3 ay, belediye görevlilerine 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Hükümlerin açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Sitesi B Blok Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müteahhit N.O. ve M.U.S.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklama ile yakalama kararı çıkarılmasına, belediye görevlileri M.B, A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, kooperatif yöneticisi F.Y. hakkında 5 yıl hapis cezası verilmesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, H.K.'nın beraatine karar verdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı