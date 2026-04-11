Haberler

Malatya'da zirai don uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 11-14 Nisan tarihleri arasında kentte zirai don beklenildiğini açıkladı. Çiftçilere ve vatandaşlara tarımsal faaliyetlerde dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde zirai don riski beklendiğini aktardı.

Bu gece zirai don riskinin başlayacağını ifade eden Yavuz, "11 Nisan saat 21.00'den itibaren başlayacak zirai don olayının 14 Nisan Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdürmesi öngörülmektedir. Zirai donun il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli şekillerde görülmesi beklenmektedir. Başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, ilgili kurumların gerekli bilgilendirme ve koordinasyon çalışmasını yürüttüğünü, Valilik olarak gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel