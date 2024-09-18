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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Meyve yüklü bir kamyon, hafif ticari araca ve park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, bunlardan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyon, Fethiye Mahallesi'nde önce B.Ö. idaresindeki hafif ticari araca ardından park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Güvenlik Yazıhan malatya 3-sayfa Sağlık Güncel trafik

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