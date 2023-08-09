Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet, otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki kamyonet, otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğünde V.Ö. idaresindeki 44 ES 141 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 42 AD 882 plakalı minibüs ve M.G. kontrolündeki 44 EB 879 plakalı kamyonet ile İ.A. idaresindeki 23 DE 677 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.T. ve M.Y.G. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.