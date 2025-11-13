Haberler

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Malatya-Elazığ kara yolunda, otomobil, tır ve belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Malatya'da otomobil, tır ve belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Malatya- Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, N.B. yönetimindeki 44 BF 510 plakalı otobüs ve Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Cengiz Özen (27) ve Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti, S.Ç, M.Ç. ile N.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
