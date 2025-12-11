Haberler

Malatya'da zincirleme kaza kamerada; 6 yaralı


Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

MALATYA'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. S.M. yönetimindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, M.A.'ın kullandığı 34 ZB 2444 plakalı hafif ticari araç ve V.D. yönetimindeki 23 AAF 496 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
