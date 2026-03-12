Haberler

Malatya'da yapımı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek

TCDD, Malatya'da Doğanşehir-Suçatı demiryolu hatlarına 16 Mart'tan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya'da hat kesimi elektromekanik yapım işleri kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı istasyonları arasındaki katener demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceğinden dolayı dikkatli olunması istendi.

TCDD Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nurdağı- Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı hat kesimi arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına 16 Mart'tan itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği bildirildi.

Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle direkler ile yere düşen tellere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
