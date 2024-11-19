Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada bir yük treni, hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Makinist B.B. idaresindeki yük treni, Bahçelievler Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki hemzemin geçitte S.U'nun kullandığı 34 HEU 436 plakalı otomobile çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.U. ve otomobildeki Ö.F.K. Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.