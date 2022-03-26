Yolcu otobüsünde 29 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da narkotik arama köpeği Bonita ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 29 kilo 395 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya muhafazasını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi mevkisinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik arama köpeği Bonita ile arama yapıldı.

Bonita'nın otobüsün bagaj bölümünde tepki verdiği bir valiz ile çuvalda paketler halinde bulunan 19 kilo 625 gram toz esrar ile 9 kilo 770 gram kubar esrar bulundu.

Bir şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.