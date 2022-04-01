Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Haberler

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Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında denetimlere devam edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, batı illerine yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcuya ait bagajın içinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Esrar, Güncel, Haberler

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