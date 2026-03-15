Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
