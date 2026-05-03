Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi... Vali Seddar Yavuz: 3 Kişi Öldü, 36 Kişi Yaralandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'dan Adıyaman'a seyir halinde olan 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Doğanşehir ilçesinde şarampole devrildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz kazada 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan Muş Yolu Turizm'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Yaralanan 36 kişiden 22'sinin Doğanşehir Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazanın ardından yaralıları hastanede ziyaret eden Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"Kamera kayıtları inceleniyor"

Vali Seddar Yavuz, kazaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanmasıyla bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5 tanesi şu anda yoğun bakımda tedavi edilmektedir. İlk etapta arkadaşlarımız, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri uygun görülmüştür. Diğer yaralı kardeşlerimizin bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir."

Tra?k kazasının oluş şekliyle ilgili olarak adli makamlarımız ve konuyla ilgili güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi, araştırmayı ve soruşturmayı şu aşamada Cumhuriyet savcımızın kontrolünde gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla kazaya tam olarak neyin sebebiyet verdiği konusu araştırılmaktadır. Yakın bir bölgede bulunan kamera kayıtlarında inceleme yapılmaktadır. İlk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü bulunmaktadır ancak ön kısmında neler olduğu konusundaki açı yeterli değildir. Bu nedenle olayın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili makamlar gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütmektedir.

Öncelikle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olay öğrenilir öğrenilmez tüm ekiplerimiz seferber olmuş, kısa süre içerisinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirilmiştir. Bu gayretli çalışmalar vesilesiyle ilimizde görev yapan sağlık, güvenlik, itfaiye teşkilatımız ve AFAD ekiplerimize göstermiş oldukları düzenli ve özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA