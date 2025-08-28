Malatya'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 9 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Mustafa Al'ın kullandığı 44 J 1506 plakalı yolcu minibüsü, Aydınlar Mahallesi'nde, Ekrem Teciman idaresindeki 34 CRT 561 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki Hamit Ö, Necati Ö, Sinan K, Mehmet C, Sümeyra A, Merve A, Ayşegül A. ve İbrahim K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

