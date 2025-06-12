Malatya'da Yol Verme Tartışmasında Kanlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Malatya'da Yol Verme Tartışmasında Kanlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle yaşanan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri kaçan suspectin yakalanması için çalışma başlattı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Ş.F. husumetli olduğu amcasının oğlu Bülent Fırat'ı (28) silahla vurarak öldürdü, amcası N.F.'yi ise yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba aileler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ş.F. tabanca ile amcası N.F ve onun oğlu Bülent Fırat'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalesi ardından baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bülent Fırat doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bülent Fırat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Ş.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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