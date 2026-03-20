Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.F. ile İ.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli A.Y.Y, Z.Y. ile İ.A'yı gözaltına aldı, kavgaya karıştığı değerlendirilen B.Ş. ve Y.A.Y. ise aranıyor.

Öte yandan şüpheli A.Y.Y'ye trafik ihlalinden dolayı 182 bin 719 lira para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el kondu, araç ise 60 gün trafikten men edildi.