Malatya'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı. Sis, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu.
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, farlarını yakarak dikkatle ilerledi.
Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sis, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu.