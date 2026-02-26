Haberler

Malatya'da kar yağışı; taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitim alan öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Meteoroloji uyarıları sonrasında kent genelinde sağanak ve kar etkili oldu.

TATİL OLAN BÖLGELER

Diğer yandan olumsuz hava şartları nedeniyle; Doğanşehir ilçesinde tamamen, Pütürge, Arapgir, Hekimhan, Yeşilyurt ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ve Battalgazi ilçesinde Pelitli, Tanışık, Tokluca, Yaygın Sekiler, Uluköy ve Beydağı Beypınarı mahallelerinde ikamet eden ve taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için eğitim-öğretime bugün için ara verildiği açıklandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
